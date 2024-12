An Weihnachten sind die Kirchen für gewöhnlich voll. Für Christen in Berlin gibt es zahlreiche Angebote.

Die Bänke im Berliner Dom waren am Mittag voll.

Berlin - Zahlreiche Gottesdiensten in Berlin laden an Heiligabend zu Musik und Gebeten ein. Die Bänke des Berliner Doms waren zur Christvesper um 14.00 Uhr voll besetzt. Die Besucherinnen und Besucher lauschten der Predigt des evangelischen Bischofs Christian Stäblein.

Stäblein predigt auch um 16.30 Uhr in der Gedächtniskirche und um 18.00 Uhr in der St. Marienkirche am Alexanderplatz.

Einen Gottesdienst mit Posaunenchor gibt es um 17.00 Uhr in der Stadtkirchengemeinde St. Peter und Paul in Wannsee. Im Haus der Begegnung in Pankow wird ab 17.00 Uhr ein Weihnachtsgottesdienst für einsame Menschen gefeiert. Es gibt Speisen und Getränke.

Für Familien mit Kindern gibt es zahlreiche Gottesdienste mit Krippenspiel, etwa um 16.30 Uhr in Mariä Himmelfahrt in Kladow.