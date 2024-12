Ilmenau - Der langjährige Bundestagsabgeordnete Christian Hirte soll die Thüringer CDU in den Bundestagswahlkampf führen. Der 48-Jährige wurde auf einem Landesparteitag in Ilmenau als Spitzenkandidat einstimmig berufen, die Wahl der Landesliste der CDU soll am 8. Januar in Erfurt stattfinden.

Hirte gehört dem Bundestag seit 2008 an. Er sei ein Mensch, der eher mit dem Florett als mit dem Degen agiere, sagte Thüringens Parteichef Mario Voigt über Hirte. Der aus Südthüringen stammende Hirte war zeitweise auch Thüringer Landesvorsitzender der CDU.