Berlin - Der irische Sänger und Aktivist Bob Geldof soll am Abend auf einer Gala der „Cinema for Peace“-Stiftung“ für seine Wohltätigkeitsarbeit ausgezeichnet werden. Vor etwas mehr als 40 Jahren veröffentlichte der Popstar den Song „Do They Know It's Christmas“. Seitdem hat Geldof mit seiner Band-Aid-Initiative nach eigenen Angaben mehr als 140 Millionen Pfund (etwa 168 Mio. Euro) an Spenden generiert.

Ausgezeichnet werden unter anderem auch der spanische Schauspieler Antonio Banderas („Leid und Herrlichkeit“) und die Modedesignerin Diane von Furstenberg. Die Veranstaltung findet am Abend im Luxushotel Adlon am Brandenburger Tor statt.

Cinema For Peace veranstaltet die Gala seit 2001 und will damit „engagierte Filmemacher“ würdigen. Die Gala läuft zeitgleich zur Berlinale, aber unabhängig von dem Filmfestival. Auf der Charity-Veranstaltung werden jährlich Filmschaffende geehrt, die auf soziale Probleme aufmerksam machen. Die zumeist prominenten Gäste unterstützen dabei wohltätige Projekte mit Spenden.