Chemnitz - Nach der Absage des Warnstreiks bei der Bahn rechnet die City-Bahn Chemnitz am Montag mit einem regulären Betrieb. Man werde das Normalprogramm ohne Einschränkungen fahren, sagte ein Unternehmenssprecher am Sonntag. Das Unternehmen betreibt mehrere Stadtbahnlinien in der Chemnitzer Region, unter anderem nach Hainichen, Mittweida und Burgstädt.

Der geplante Warnstreik bei der Bahn war am Samstag überraschend abgesagt worden. Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatten vor dem Arbeitsgericht in Frankfurt am Main einem Vergleich zugestimmt. Der Warnstreik hätte zu einem zwei Tage langen Stillstand des Fernverkehrs am Montag und Dienstag geführt, auch im Regional- und Güterverkehr hätte wohl kaum ein Zug fahren können.