Nur noch bis Ende November können Fans abstimmen, in welcher Stadt in Mitteldeutschland die kultigen roten Trucks von Coca-Cola halten sollen. Was Weihnachtsfans bei den Tour-Stopps im Dezember erwartet.

Sie locken zahlreiche Schaulustige und Weihnachtsfans: Auch 2025 gehen die Coca-Cola-Trucks im Advent auf Tour durch Deutschland.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Die festlich geschmückten Coca-Cola-Trucks sind in der Adventszeit wieder unterwegs – ein echtes Highlight für alle Weihnachtsfans. 2025 dürfen sich auch Menschen im Osten Deutschlands auf einen Besuch freuen.

Bei den Truck-Stopps erwartet Besucher vor allem eins: Weihnachtszauber. Sie können personalisierte Coca-Cola-Flaschen gestalten, ein Erinnerungsfoto mit Santa Claus aufnehmen und Erfrischungsgetränke genießen, teilt Coca-Cola Deutschland mit.

Das sind die offiziellen Tour-Termine im Dezember 2025:

9. Dezember: Frankfurt am Main, am DFB-Campus

10. Dezember: Eisenach, am Markt

13. Dezember: Straubing, auf dem Theresienplatz

19. Dezember: Osnabrück, Große Domsfreiheit

20. Dezember: Bochum, am Westfield Ruhr Park

21. Dezember: Nürburg, am Nürburgring

22. Dezember: Hagen, in der Fußgängerzone

Fan-Voting entscheidet, wo Weihnachtstrucks von Coca-Cola zusätzlich halten

Doch das ist noch nicht alles: Städte und Kommunen können sich als Haltepunkt für die Weihnachtstruck-Tour bewerben. Unter den zehn Kandidaten fürs Fan-Voting finden sich auch zwei mitteldeutsche Städte. Neben Freiberg (Sachsen) hat auch Kirchberg (Thüringen) die Chance, die Kult-Trucks begrüßen zu können.

Die Abstimmung läuft noch bis Sonntag, den 30. November. Die beiden Städte mit den meisten Stimmen werden dann offizieller Tour-Stopp.

Kultige Trucks waren erst vor Kurzem in Sachsen-Anhalt

Eine Stadt ist zwar nicht im Voting vertreten, doch 2024 sorgte Zerbst für eine kleine Sensation. Mit knapp 10.000 Stimmen setzte sich die Stadt beim großen Online-Voting durch und holte die roten Trucks in den Landkreis Anhalt-Bitterfeld.

Erstmals waren die berühmten Trucks im Sommer 2025 in Deutschland unterwegs. Im Juni konnten sich die Einwohner von Halle über eine eisgekühlte Erfrischung freuen.