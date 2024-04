Ein leicht chaotischer Urlaub mit seinen Eltern war der Auslöser für das neue Buch von André Herrmann. Die erste Lesung hält er in der Stadt, in der er die wohl treueste Fangemeinde hat.

Leipzig - Der Autor und Comedian André Herrmann (37) war mit seinen Eltern im Urlaub - und hat gleich ein ganzes Buch daraus gemacht. An diesem Dienstag erscheint das Werk „Schön war's, aber nicht nochmal. Urlaub mit den Eltern“. Die Tickets für die Releaselesung am 30. April im Haus Leipzig waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.

In dem Buch schildert Herrmann die skurrilen Erfahrungen bei einer Reise mit seinen Eltern nach Israel und Jordanien, die er 2022 tatsächlich mit ihnen unternommen hat. Damals setzte er dazu unter dem Hashtag #UmdE eine Reihe witziger Tweets ab. Sie wurden millionenfach geklickt - und bildeten die Grundlage des Buches.

Herrmann hat seine Karriere als Poetry-Slammer in Leipzig begonnen. In der Messestadt hat er Politikwissenschaften studiert und war Mitglied der Lesebühne „Schkeuditzer Kreuz“. Er arbeitet frei als Autor für TV und Streaming. Zudem war er bis vor kurzem mit seinem ersten Standup-Soloprogramm „Roast in Peace“ in der Bundesrepublik unterwegs. Nach zwei Jahren in Berlin lebt er jetzt wieder in Leipzig.