Computer-Software in allen Impfzentren ausgefallen

Rosenheim - In allen bayerischen Impfzentren ist am Sonntagmorgen das Computersystem ausgefallen. Das bestätigte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums. Ein „Netzwerkproblem im BayIMCO-Rechenzentrum“ sei die Ursache gewesen, sagte sie in München. „Es konnte vorübergehend nicht auf das System zugegriffen werden.“ Am Sonntagmittag seien das Programm und damit auch die Impfzentren wieder im Normalbetrieb gelaufen.

Zuvor hatte die Stadt Rosenheim mitgeteilt, „im gesamten Freistaat“ sei die Software ausgefallen, „in allen Impfzentren“. Zeitweise galt: „Alles muss händisch vorgenommen werden. Das bedeutet, dass im Impfablauf mit Wartezeiten zu rechnen ist.“