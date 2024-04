Moormerland - In Ostfriesland steht ein mit Lithium-Akkus beladener Container in Flammen. Zwei Feuerwehrleute sind bei den Löscharbeiten in Moormerland (Landkreis Leer) leicht verletzt worden, wie ein Polizeisprecher am Samstagabend sagte. Anwohner seien aufgefordert worden, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Es sei nicht ausgeschlossen, dass giftige Rauchgase austreten könnten.

Warum der Brand am Samstag ausbrach, war zunächst nicht bekannt. Der Container stehe auf dem Gelände eines Autohauses, hieß es. Zur Schadenshöhe konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.