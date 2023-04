Hannover - Wer gesetzlich versichert ist und sich in einer Arztpraxis gegen Corona impfen lassen will, muss dafür in Niedersachsen auch künftig nicht draufzahlen. Gesetzliche Krankenkassen und Kassenärztliche Vereinigung (KVN) verständigten sich am Donnerstag darauf, die Corona-Impfung in die Regelversorgung aufzunehmen. Die Praxen bekommen die Impfung demnach von Samstag an mit 15 Euro vergütet. In der Hochphase der Pandemie hatten sie 28 bis 36 Euro dafür bekommen. Weil die bisherige Corona-Impfverordnung ausläuft, war die weitere Finanzierung der Impfungen jedoch lange unklar.