Corona-positiver Mann bespuckt Polizisten

Berlin - Ein mit dem Coronavirus infizierter Mann soll in Berlin-Wedding einem Polizisten ins Gesicht gespuckt haben. Vor den Augen einer Polizeistreife schlug der 35-Jährige am Mittwochmorgen in der Reinickendorfer Straße mehrfach gegen die Schaufensterscheibe einer Apotheke, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Einer vorbeifahrenden Radfahrerin soll er gegen den Kopf geschlagen haben. Als die Streifenpolizisten auf den Mann zuliefen, habe dieser plötzlich gespuckt. Unmittelbar danach soll er den Polizisten angehustet und gesagt haben, er sei Corona-positiv.

Der Mann wurde den Angaben nach mit der Hilfe von Verstärkung festgenommen. Dagegen soll er sich mit Schlägen und Tritten gewehrt haben und zwei Polizisten leicht an der Hand verletzt haben.

Bei einer Überprüfung stellte die Polizei fest, dass für den Mann ein tagesaktueller positiver PCR-Test vorlag. Ihm wurde Blut abgenommen. Da er über Unwohlsein klagte, wurde er in eine Klinik gebracht. Der bespuckte Polizist beendete den Dienst. Die Polizei ermittelt wegen tätlichen Angriffs auf sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Die Radfahrerin soll nach dem Schlag weitergefahren sein.