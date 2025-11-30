weather regen
In Cottbus ist ein Jugendklub beschmiert worden. Nun ermittelt die Polizei.

Von dpa 30.11.2025, 13:38
Cottbus - In Cottbus ist ein Jugendklub mit Parolen besprüht worden. Es sei eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Es sei unter anderem die Parole „Cottbus bleibt deutsch“ geschrieben worden. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung. Zum aktuellen Zeitpunkt sehe man keinen volksverhetzenden Inhalt.