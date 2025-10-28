Leipzig/Cottbus - Beide Teams kommen mit viel Schwung ins Zweitrundenspiel des DFB-Pokals. Energie Cottbus ist daheim noch ungeschlagen und will die Minichance gegen Bayern-Jäger RB Leipzig an diesem Dienstag (20.45 Uhr/Sky) nutzen. „Das wird ein Kampf“, verspricht Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz. Doch der zweimalige Pokalsieger aus Leipzig will den Stress in der Lausitz möglichst vermeiden. „Ziel ist es, keinen turbulenten Spielverlauf zuzulassen. Ich habe mit Bremen dort gespielt, es wartet ein leidenschaftlicher Gegner auf uns“, sagte RB-Cheftrainer Ole Werner, der fast so etwas wie ein Cottbus-Experte ist.

In der Vorsaison gewann er mit Werder in der ersten Runde mit 3:1, 2022 gewann er mit den Norddeutschen mit 2:1. Daher weiß der neue RB-Trainer um die Bedeutung. „Es ist ein K.o.-Spiel beim Tabellenführer der 3. Liga. Das ist keine einfache Aufgabe. Wir werden schauen, dass wir bestmöglich vorbereitet sind. Wir sind der Favorit und diese Rolle nehmen wir auch an“, sagte Werner, der im Tor den Belgier Maarten Vandevoordt für Peter Gulacsi bringt. Cottbus bangt nach dem 4:3 gegen Havelse um Stürmer Erik Engelhardt, der angeschlagen vom Platz musste.