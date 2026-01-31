Tausende sind in der Stadt Cottbus unterwegs, um den Fußballverein zu feiern. Dabei kommt es zu einem Vorfall mit Pyrotechnik.

Cottbus - Zahlreiche Fans sind wegen der 60-Jahr-Feier von Energie Cottbus durch die Stadt gezogen - dabei ist eine Frau verletzt worden. Sie habe am Freitagabend eine Rakete abbekommen und sei mit leichten Verletzungen vor Ort behandelt worden, sagte ein Polizeisprecher. Nach Angaben der Polizei waren am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag bis zu 2.000 Fans unterwegs, um den Verein zu feiern. Dabei sei es insgesamt ruhig geblieben.

Zu einem Festakt am Samstagabend wurden viele ehemalige Trainer und Spieler erwartet. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), selbst Mitglied des Vereins, würdigte den FC Energie Cottbus zuvor als „Symbol für Arbeit, Durchhaltevermögen, Wille und Leistungsbereitschaft“.