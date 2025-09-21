Energie Cottbus war auf dem Weg, die englische Woche zu vergolden. Doch in der Schlussphase meldet sich Verl zurück.

Verl - Energie Cottbus hat zum Ende der englischen Woche eine vermeidbare Niederlage hinnehmen müssen. Nach den Siegen in Mannheim (3:0) und gegen Aue (2:1) unterlag die Mannschaft von Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz beim SV Verl mit 1:2 (0:0) und rutschte in der Tabelle auf den achten Rang ab, während die Ostwestfalen mit dem dritten Erfolg innerhalb von sieben Tagen an den Gästen vorbeizogen.

Wollitz hatte zum dritten Spiel innerhalb einer Woche gleich auf fünf Positionen getauscht. Nach einer zähen ersten Halbzeit hatte Erik Engelhardt die Gäste aus der Lausitz in der 58. Minute in Führung gebracht. Gegen weiterhin mutlose Gastgeber schien Energie auf dem Weg zum dritten Sieg zu sein.

Doch der kurz zuvor eingewechselte Chilohem Onuoha sorgte mit einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten (79. und 81.) das Spiel. Die Leihgabe vom 1. FC Köln stand zweimal völlig ungedeckt.

Eine Aufholjagd in den letzten Minuten machte die Gelb-Rote Karte für Nyamekye Awortwie-Grant kurz nach dem zweiten Gegentor zunichte (83.).