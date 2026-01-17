Energie Cottbus muss die Tabellenführung abgeben. Dabei stand der Mannschaft von Trainer Wollitz oft das Glück zur Seite.

Saarbrücken - Der FC Energie Cottbus ist mit einem Unentschieden in die Rückrunde der 3. Fußball-Liga gestartet. Mit dem 1:1 (1:0) beim 1. FC Saarbrücken gab die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz die Tabellenführung an den SC Verl ab. Moritz Hannemann (43.) und Florian Pick (54.) erzielten die Tore vor 12.460 Zuschauern im Ludwigsparkstadion.

Dominik Pelivan stand überraschend nicht in der Startelf. Der etatmäßige Sechser der Cottbuser musste seinen Platz an Leihspieler Lukas Michelbrink von Hertha BSC abgeben. Beide Linksverteidiger Anderson Lucoqui und Leon Guwara saßen ebenfalls auf der Bank – Axel Borgmann erhielt den Vorzug.

Energie erlebte einen schweren Nachmittag im Saarland und musste einige knifflige Phasen überstehen. Gleich dreimal landete der Ball an Pfosten oder Latte des Cottbuser Tores.

Überraschende Führung für Cottbus

Offensiv kamen die Gäste nur selten zum Zug, Torjäger Erik Engelhardt war weitestgehend abgemeldet. Allerdings: Beim Konter zum Cottbuser Führungstor war Engelhardt dann im richtigen Augenblick zur Stelle. Von Timmy Thiele angespielt, verzögerte der Angreifer erst etwas, leitete den Ball dann aber auf Tolcay Cigerci weiter. Dessen Hereingabe vollendete Hannemann zur schmeichelhaften Halbzeitführung.

Nach dem Seitenwechsel kam Saarbrücken mit noch mehr Druck zum verdienten Ausgleich durch Pick, der eine der Lücken im Cottbuser Abwehrverbund nutzte. Für Energie war es ein glücklicher Punktgewinn. Nun stehen zwei Heimspiele in Folge gegen den 1. FC Schweinfurt und 1899 Hoffenheim II an.