Cottbus - Wegen der Entschärfung einer 250-Kilo-Fliegerbombe in Cottbus müssen Bahnreisende heute mit Ausfällen im Regionalverkehr rechnen. Ab 8.00 Uhr wird der Hauptbahnhof gesperrt, wie die Bahn mitteilte. Neben dem Bahnverkehr sind laut dem Verkehrsunternehmen Cottbusverkehr auch der Bus- und Tramverkehr eingeschränkt. Autofahrer sollen nach Angaben der Stadt im Zentrum auf Ausschilderungen achten. Rund 1.800 Anwohner müssen ihre Wohnungen verlassen.

Bahn setzt Busse ein

Nach Angaben der Bahn bleibt der Bahnhof bis voraussichtlich 16.00 Uhr gesperrt. Ein Zugverkehr sei in diesem Zeitraum nicht möglich. Die Züge der RE2 entfallen zwischen Cottbus Hauptbahnhof und Vetschau in beide Richtungen und werden durch Busse ersetzt.

Züge der Linien RE18, der RE13 und RB49 entfallen zwischen Cottbus Hauptbahnhof und Drebkau in beide Richtungen und werden ebenfalls durch Busse ersetzt.

Die Züge der RE10 und RB43 wenden von Falkenberg kommend in Calau und von Frankfurt kommend in Cottbus-Sandow. Züge beider Linien entfallen zwischen Cottbus-Sandow und Calau. Die Züge der RB93 beginnen und enden in Cottbus-Sandow und entfallen zwischen Cottbus-Sandow und Cottbus Hauptbahnhof. Die Haltestellen für den Ersatzverkehr befinden sich am Stadtring zwischen Thiemstraße und Straße der Jugend.

Schule und Seniorenheim im Sperrkreis

Im Sperrkreis befinden sich den Angaben der Stadt zufolge neben dem Bahnhof unter anderem auch der Busbahnhof, Bürohäuser, ein Hotel, ein Seniorenheim und eine Schule. Alle Gebäude sollen am Dienstag bis 8.00 Uhr geräumt sein. In den Aufgängen der Wohnblocks sollen Informationsaushänge angebracht werden.

Für die Bewohner des Seniorenheims soll ein Rettungsbus eingesetzt werden. Als Notunterkunft steht das Gebäude der Lausitzer Rundschau zur Verfügung. Die Feuerwehr wird zudem dort Notzelte einrichten. Nutzer der Notunterkünfte müssen sich selbst verpflegen und Getränke sowie Medikamente in ausreichender Menge bei sich haben, hieß es.

Auch Tram und Busverkehr betroffen

Von den Sperrungen betroffen sind nach Angaben von Cottbusverkehr die Straßenbahnlinien 2 und 4 und die Buslinien 12, 16 und 35 sowie sämtliche Regionalbuslinien mit Halt Hauptbahnhof.

Die Weltkriegsbombe US-amerikanischer Bauart war in der vergangenen Woche bei Bauarbeiten auf einem Bahngelände entdeckt worden. Insgesamt sollen am Dienstag 200 Einsatzkräfte die Entschärfung begleiten, darunter Kräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Ordnungsamtes.