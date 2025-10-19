Ein 39-Jähriger ist auf seinem E-Bike offenbar ohne Licht unterwegs. Auf einer Kreuzung kommt es zum Zusammenstoß mit einem Auto.

Schwarzenberg - Bei einem Unfall im Morgengrauen ist ein E-Bike-Fahrer im Erzgebirge lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 39-Jährige in Schwarzenberg nach ersten Erkenntnissen offenbar ohne Licht unterwegs, als er mit seinem Pedelec in den Bereich einer Kreuzung der Bundesstraße 101 fuhr. Dabei ist nicht klar, ob der Mann die Bundesstraße tatsächlich überqueren wollte, sagte eine Sprecherin der Polizei der Deutschen-Presse-Agentur.

Es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 54-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt auf der Bundesstraße unterwegs war. Der Pedelec-Fahrer zog sich dabei lebensbedrohliche Verletzungen zu, heißt es weiter. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 10.000 Euro.