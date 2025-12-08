In Berlin melden immer mehr Unternehmen Insolvenz an. Der Wirtschaftsinformationsdienst Creditreform sieht die Hauptstadt auf einem unrühmlichen Spitzenplatz - und zwar mit deutlichem Abstand.

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Berlin dürfte 2025 erneut höher liegen als noch im Vorjahr. (Symbolbild)

Berlin - Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen dürfte in Berlin in diesem Jahr erneut steigen. Nach einer Schätzung des Wirtschaftsinformationsdienstes Creditreform kommen im laufenden Jahr auf 10.000 Unternehmen in der Hauptstadt 130 Insolvenzen. In dieser Statistik liegt Berlin laut der Creditreform-Schätzung weit vor allen anderen Bundesländern. Dahinter folgt Nordrhein-Westfalen mit geschätzten 100 Insolvenzen pro 10.000 Unternehmen.

Bundesweit erwartet der Informationsdienst für das laufende Jahr eine sogenannte Insolvenzquote von 76 - nach 71 im Vorjahr und 47 im Jahr 2021. „Der anhaltende Anstieg zeigt deutlich, dass die Krise inzwischen die gesamte Breite der deutschen Wirtschaft erfasst hat und immer mehr Unternehmen unter Druck setzt“, schreiben die Experten von Creditreform.

Zahlen des Statistikamtes Berlin-Brandenburg für die beiden ersten Quartale sprechen ebenfalls für einen Anstieg der Insolvenzen im Vergleich der Jahre 2024 und 2025. Demnach meldeten zwischen Anfang Januar und Ende Juni 1.702 Unternehmen in der Hauptstadt Insolvenz an - im Vergleich zu 1.586 im Vorjahreszeitraum. 2024 lag die sogenannte Insolvenzquote in Berlin laut Creditreform bei 129.