Eigentlich soll es für 146 Passagiere nach Mallorca gehen. Doch kurz nach dem Start in Bremen dreht eine Passagiermaschine der Fluggesellschaft Sundair wieder um.

Kurz nach dem Start musste ein Flugzeug an den Flughafen Bremen zurückkehren. (Archivbild)

Bremen - Eine Passagiermaschine der Fluggesellschaft Sundair ist am Samstagmorgen kurz nach dem Start zum Bremer Flughafen zurückgekehrt. Grund dafür war laut einer Unternehmenssprecherin leichter Dampf, den die Crew an Bord bemerkte. Aus Sicherheitsgründen habe sich die Besatzung zur sofortigen Umkehr entschieden. Laut einem Pressesprecher des Flughafens Bremens waren 146 Passagiere an Bord des Flugs nach Palma de Mallorca.

Alle Passagiere und Crewmitglieder hätten das Flugzeug nach der Landung verlassen können. Medizinische Hilfe sei angeboten, aber nicht benötigt worden. Eine Ersatzmaschine sei auf dem Weg nach Bremen, um die Reise fortzusetzen. Sundair steht eigenen Angaben zufolge in engem Austausch mit technischen Spezialisten und den zuständigen Behörden.