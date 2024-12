Crumbach: Es braucht das BSW in Brandenburg

Potsdam - Brandenburgs BSW-Fraktionschef Robert Crumbach hat für den mit der SPD ausgehandelten Koalitionsvertrag geworben. „Es braucht das BSW“, sagte Crumbach beim Parteitag in Potsdam. „Damit wir und unsere Leute, unsere Bevölkerung, nicht im Regen stehen gelassen werden. Dafür braucht es uns auch in Brandenburg, auch in der Regierung.“

Der Weg zum Koalitionsvertrag sei hart gewesen. „Es gab in diesen Sondierungsverhandlungen sehr, sehr schwierige Situationen, wo ich gedacht habe: Okay, das wird nicht funktionieren“, räumte Crumbach ein.

Ein Koalitionsvertrag sei immer ein Kompromiss. „Da stehen Dinge drin, die nicht unser Parteiprogramm sind. Da stehen auch manche Dinge nicht drin, die ich gerne gehabt hätte“, fügte Crumbach hinzu. Gleichzeitig stünden in dem Vertrag auch Sachen, die der Identität der Partei entsprächen.

Die 32 anwesenden Mitglieder des BSW sollen am späten Nachmittag über die Annahme des Koalitionsvertrags abstimmen und damit den Weg frei machen für eine gemeinsame Landesregierung mit der SPD, die am Abend über den Vertrag entscheiden soll.