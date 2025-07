Lauta - Bei einer Zwangsräumung in Lauta (Landkreis Bautzen) hat die Polizei flüssiges Methamphetamin entdeckt. Der Stoff war bereits am Donnerstagmorgen in einer Wohnung in der John-Schehr-Straße aufgefunden worden. Zunächst war jedoch unklar, worum es sich dabei genau handelt. Bei einer Untersuchung wurde nun festgestellt, dass es sich um eine Droge handelt, die auch als Crystal Meth bekannt ist.

Die Feuerwehr hatte angrenzende Wohnungen evakuiert und den Stoff sichergestellt, hieß es weiter. Der Einsatz konnte laut eigenen Angaben am Donnerstagabend beendet werden.

Gegen den Mieter der Wohnung wurden Ermittlungen eingeleitet. Dieser befinde sich aktuell jedoch in psychiatrischer Behandlung und war auch bei der Räumung nicht anwesend, erklärte die Polizei. Die Gründe für die angeordnete Zwangsräumung nannte die Polizei zunächst nicht.