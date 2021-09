CSU verliert in Ingolstadt stark und bleibt weit vorne

Ingolstadt - Trotz starker Verluste bleibt die CSU die mit Abstand stärkste Kraft im Wahlkreis Ingolstadt. Die Christsozialen kamen am Sonntag bei der Bundestagswahl auf 34,6 Prozent (minus 7,1 Prozentpunkte). Die SPD wurde mit 16,9 Prozent zweitstärkste Kraft (plus 3,6 Punkte), die Grünen lagen mit 11,2 Prozent auf dem dritten Platz (plus 4 Punkte).

Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben des bayerischen Landeswahlleiters bei 78,6 Prozent. Zum Ingolstädter Wahlkreis gehören auch der Landkreis Eichstätt sowie Teile des Kreises Neuburg-Schrobenhausen.