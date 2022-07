Cuxhaven bietet an Stränden Gratis-WLAN an

Cuxhaven - Am Nordseestrand liegen und kostenlos im Internet surfen: Das Nordseeheilbad Cuxhaven bietet an einem rund neun Kilometer langen Strandabschnitt seinen Gästen nun WLAN an. Dafür wurden am Strand zwischen der Grimmershörnbucht und Sahlenburg sowie Altenbruch insgesamt 87 Hotspots etwa an Mülleimern installiert, wie die Stadt Cuxhaven am Freitag mitteilte. Smartphones, die sich mit dem WLAN verbinden, würden automatisch mit dem nächsten Zugriffspunkt gekoppelt. Ohne Anmeldung werde dann eine Internetverbindung aufgebaut, hieß es.

Der Ausbau der WLAN-Infrastruktur wurde nun abgeschlossen. Das Land hat das Projekt den Angaben zufolge mit 130.000 Euro gefördert. WLAN am Strand gibt es auch schon an anderen niedersächsischen Küstenorten - etwa in Hooksiel im friesischen Wangerland.