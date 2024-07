Geestland - Wegen eines Dachstuhlbrandes ist in der Stadt Geestland (Landkreis Cuxhaven) ein Einfamilienhaus nicht mehr bewohnbar. Laut Feuerwehrangaben brach das Feuer am frühen Morgen im Ortsteil Imsum aus. Die Einsatzkräfte waren schnell mit starken Kräften an dem Haus. Zu der Zeit habe ein Anbau des Hauses in voller Ausdehnung gebrannt.

Die Feuerwehrkräfte verhinderten, dass sich das Feuer auf weitere Teile des Hauses ausbreitete. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache muss nun ermittelt werden. Angaben zur Schadenshöhe gab es zunächst nicht.