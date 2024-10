DAK: Krankenstand in Sachsen weiter auf hohem Niveau

Der Krankenstand in Sachsen ist weiter hoch. (Symbolbild)

Dresden - Krankheitsbedingte Arbeitsausfälle bei gesetzlich Krankenversicherten in Sachsen sind im dritten Quartal 2024 weiter auf einem hohen Niveau. Unter den versicherten Beschäftigten bei der DAK-Gesundheit lag der Krankenstand von Juli bis Ende September bei 5 Prozent, wie die Krankenkasse Report mitteilte. Das bedeutet, dass an jedem Tag von Juli bis September im Durchschnitt 50 von 1.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern krankgeschrieben waren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg die Zahl um 8,1 Prozent. Für den Report wurden die Daten von rund 50.000 erwerbstätigen DAK-Versicherten in Sachsen ausgewertet.

Muskel- und Skelett-Erkrankungen häufigste Ursache für Fehltage

Muskel- und Skelett-Erkrankungen sorgten laut DAK im dritten Quartal für die meisten Fehltage. Diese verursachten demnach 101 Fehltage je 100 Versicherte. Es folgen psychische Erkrankungen wie Depressionen und Angststörungen mit 86 Fehltagen. Ein ungewöhnlich hoher Anstieg für die Sommermonate wurde bei den Atemwegserkrankungen verzeichnet. Bronchitis und andere Infekte waren für rund 62 Fehltage je 100 Versicherte verantwortlich. Das waren 11,9 Prozent mehr als im 3. Quartal 2023.