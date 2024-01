Leipzig - Dani Olmo steht bei RB Leipzig nach zweieinhalbmonatiger Verletzungspause vor seinem Comeback. Cheftrainer Marco Rose bremste jedoch die Erwartungen auf einen Startelf-Einsatz des spanischen Nationalspielers an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt. „Dani ist einsatzfähig, kann Minuten bekommen. In der Summe wissen wir aber, dass es nach der Knie- und nach der Schulter-Verletzung noch nicht 60 oder 70 Minuten sein können. Wir müssen ihn langsam heranführen“, sagte Rose am Freitag auf der Pressekonferenz.

Dennoch sei der Eindruck im Training gut gewesen. „Er fühlt sich gut, ist gut drauf. Es ist wichtig, dass wir ihn und seine Qualität wieder dabeihaben“, sagte Rose, der außer Abwehrchef Willi Orban und dem zum Afrika-Cup abgestellten Amadou Haidara alle Spieler zur Verfügung hat.

Beim ersten Aufeinandertreffen nach dem mit 2:0 gewonnenen Pokalfinale im vorigen Jahr in Berlin erwartet Rose eine nur leicht veränderte Eintracht. „Die grundsätzliche Art wird sich nicht ändern, jetzt kommt ein Faktor noch dazu, ab sofort mehr Flanken, weil im Zentrum ein Zielspieler wartet. Es wird unsere Aufgabe sein, das auch zu verteidigen“, betonte Rose mit Blick auf Frankfurts Neuzugang Sasa Kalajdzic, der ein sehr gutes Kopfballspiel im Strafraum habe. Zudem wird auch der Startelf-Einsatz von Winter-Neuzugang Donny van de Beek erwartet, den Rose in höchsten Tönen lobte.