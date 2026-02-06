Auch ohne Zverev sind die deutschen Tennis-Herren gegen Peru Favorit. Zum Auftakt in der ausverkauften Düsseldorfer Halle werden Struff und Hanfmann dieser Rolle gerecht. Die Entscheidung naht.

Düsseldorf - Dank eines souveränen Auftakts trennt das deutsche Davis-Cup-Team nur noch einen Punkt vom Erfolg gegen Außenseiter Peru. Nach den Siegen von Yannick Hanfmann und Jan-Lennard Struff führt der Gastgeber in Düsseldorf nach dem ersten von zwei Tagen der Begegnung mit 2:0. Hanfmann gewann zunächst 6:4, 6:4 gegen Gonzalo Bueno. Struff bezwang anschließend Juan Pablo Varillas mit 6:4, 6:2.

Damit kann das Doppel Tim Pütz und Kevin Krawietz am Samstag (13.00 Uhr/tennis.de) den Einzug in die zweite Qualifikationsrunde bereits perfekt machen. Im Falle einer überraschenden Niederlage des Duos hätte die Auswahl des Deutschen Tennis Bunds noch in maximal zwei weiteren verbleibenden Einzeln die Chance, den fehlenden Punkt zu holen.

Auch ohne Weltklassespieler Alexander Zverev treten die deutschen Tennis-Herren gegen Peru als klarer Favorit an. Der Weltranglisten-Vierte ist nach seinem verlorenen Halbfinal-Drama bei den Australian Open nicht dabei.

Ziel ist der erste Davis-Cup-Titel seit 33 Jahren

Setzt sich die deutsche Auswahl durch, könnte sie in der zweiten Qualifikationsrunde im September den Einzug für die Finalrunde der Top Acht perfekt machen. Nächster Gegner wäre Dänemark oder Kroatien. Ziel der Truppe des Deutschen Tennis Bunds ist der erste Davis-Cup-Triumph seit 1993. Im vergangenen Jahr hatte sie beim Halbfinal-Aus gegen Spanien mit Zverev eine große Chance vertan.