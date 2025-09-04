Fußball-Fans können sich weitere Spieltermine im Kalender eintragen. Union muss mehrmals Freitagabend ran. Für Hertha gibt es ein paar Topspiele.

Berlin - Der 1. FC Union Berlin empfängt Rekordmeister FC Bayern München an einem Samstagnachmittag im Stadion An der Alten Försterei. Die Deutsche Fußball Liga hat die Partie des zehnten Spieltags für den 8. November um 15.30 Uhr angesetzt. Zweimal treten die Berliner an den Spieltagen sechs bis zwölf jeweils am Freitagabend um 20.30 Uhr an. Am 17. Oktober zu Hause gegen Mönchengladbach und eine Woche später in Bremen.

Die Fans von Zweitligist Hertha BSC können sich auf drei Topspiele am Samstagabend freuen. Am 18. Oktober (20.30 Uhr) tritt die Hertha bei Bundesliga-Absteiger Bochum an. Im heimischen Olympiastadion empfangen die Berliner eine Woche später Fortuna Düsseldorf. Auch das Auswärtsspiel auf dem Betzenberg beim 1. FC Kaiserslautern wird am 8. November unter Flutlicht gespielt. Das Duell mit Dynamo Dresden legten die Planer auf Samstag, 1. November, um 13.00 Uhr.