Zum zehnten Mal gibt es den großen Finaltag der Amateure. Jetzt steht fest, wann die Endspiele in Berlin und Brandenburg angestoßen werden.

Dann steigen die Landespokalfinals in Berlin und Brandenburg

Berlin - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Spielzeiten für den Finaltag der Amateure angekündigt. Im Finale um den Berliner Landespokal treffen am 24. Mai um 12.30 Uhr Oberligist Eintracht Mahlsdorf und Regionalligist BFC Dynamo aufeinander. Spielort ist das Mommsenstadion in Charlottenburg. Die Gewinner der Landespokale qualifizieren sich für die erste Runde des DFB-Pokals der kommenden Saison.

Um 14.30 Uhr spielen im Volksparkstadion Neuruppin die Oberligisten RSV Eintracht 1949 – VfB Krieschow um den brandenburgischen Pokal. Alle Spiele an dem Tag sind im Ersten in einer Live-Konferenz zu sehen. Der rbb zeigt die Endspiele aus Berlin und Brandenburg in der Regel auch einzeln.

Am Abend steigt dann im Olympiastadion das Finale des DFB-Pokals zwischen Bundesligist VfB Stuttgart und Drittligist Arminia Bielefeld (20.00 Uhr/ZDF).