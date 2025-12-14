Darmstadt - Der SV Darmstadt 98 bleibt im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga oben dran. Im letzten Heimspiel des Jahres setzten sich die Lilien mit 1:0 (0:0) gegen Preußen Münster durch. Vor 17.589 Zuschauern im Stadion am Böllenfalltor nutzte Killian Corredor in der 56. Minute einen Abpraller per Kopf zum entscheidenden Tor.

Mit dem Erfolg schoben sich die Hessen wieder auf den dritten Tabellenplatz. Auf den Einsatz des zuletzt angeschlagenen Stürmers Fraser Hornby verzichtete Darmstadts Trainer Florian Kohfeldt noch; der schottische Torjäger soll sich auf eine Rückkehr zum Spitzenspiel in Paderborn am Freitag konzentrieren.

Zweimal zitterte die Latte von Münsters Tor

Schon in der ersten Hälfte erspielten sich die Gastgeber mehrere gute Chancen, ohne Zählbares zu verbuchen. In der 14. Minute knallte der Ball nach einer Ecke gleich zweimal hintereinander an die Latte, erst köpfte Patric Pfeiffer an den Querbalken, dann endete dort Isac Lidbergs Nachschuss.

Während die 98er den Druck nach einer ersten Einspielphase vor der Pause konstant hochhielten, zeigten sich ihre Gäste engagiert, aber ungefährlich. Das sollte sich nach Wiederanpfiff ändern: Münster kam mutiger zurück, drängte nach der Führung der 98er mit viel Energie auf den Ausgleich. Doch Joshua Mees vergab in der 79. Minute mit einem Pfostenschuss auch die beste von mehreren Chancen.