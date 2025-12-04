Ab 2026 entsteht bei Leipzig der erste Asterix-Park außerhalb Frankreichs. Belantis wird dafür umgebaut. Ein Ziel: Mehr Attraktionen für jüngere Kinder.

Leipzig - Asterix kommt nach Sachsen - und mit ihm ein umfassender Umbau für den Freizeitpark Belantis bei Leipzig. Man wolle dem Park „eine neue Zukunft geben“, sagte Filip De Witte, Geschäftsführer des neuen Betreibers Compagnie des Alpes, bei der Vorstellung der Pläne. Das französische Unternehmen will in Sachsen den ersten Asterix-Park außerhalb Frankreichs errichten. Doch was bedeutet das für Besucherinnen und Besucher konkret?

Erster Schritt: Neues „Idefix’ Abenteuerland“

Schon im Frühjahr 2026 soll der neue Themenbereich „Idefix’ Abenteuerland“ - das erste sichtbare Zeichen des Umbaus - eröffnet werden. Der Park wolle sich weiterhin klar auf Familien konzentrieren, hieß es. Viele Gäste wünschten sich vor allem Angebote für jüngere Kinder, sagte De Witte. In der Parkmitte sollen nun kinderfreundliche Fahrgeschäfte, ein großer thematisierter Spielplatz sowie ein eigener Bereich entstehen, in dem Besucherinnen und Besucher Asterix und Obelix treffen können.

Nächste Ausbaustufe: Familienachterbahn

Für 2027 kündigten die Betreiber eine moderne Familienachterbahn an, die sich stärker an ältere Kinder und Jugendliche richten soll. In den Jahren danach sollen weitere Themenbereiche Schritt für Schritt in Asterix-Welten verwandelt werden. Die endgültige Umbenennung in „Asterix Park Deutschland“ ist für 2030/31 geplant.

Wie viel wird investiert?

Für das kommende Jahr veranschlagt Compagnie des Alpes nach eigenen Angaben rund sechs Millionen Euro. Insgesamt plant das Unternehmen für die kommenden Jahre Investitionen von etwa 100 Millionen Euro. Die Summe könne sich aber noch erhöhen, da der Masterplan weiter ausgearbeitet werde, wie De Witte sagte.

Buslinie soll künftig ganzjährig fahren

Auch bei der Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sehen die Betreiber noch deutlichen Verbesserungsbedarf. Bisher ist der Park vor allem mit dem Auto gut erreichbar und mit der Buslinie 105 – allerdings nur während der Saison. Künftig soll sie nach Angaben der Betreiber ganzjährig verkehren. Dazu gebe es bereits Gespräche mit der Region, hieß es.

Ziel: 900.000 Besucher im Jahr

Belantis wurde 2003 eröffnet und liegt im Süden Leipzigs, unweit der Autobahn sowie zwischen Berlin und Dresden. Der Park empfängt jährlich mehrere hunderttausend Gäste. In den vergangenen Jahren sei jedoch vergleichsweise wenig investiert worden, hieß es.

Die Compagnie des Alpes ist einer der größten Freizeitparkbetreiber Europas. Der neue Belantis-Betreiber setzt auf Wachstum. Gemessen an der Anzahl der verkauften Asterix-Comics sei Deutschland der zweitgrößte Markt direkt hinter Frankreich - und auch der zweitgrößte europäische Markt für Freizeitparks. Das Potenzial des Standorts sei groß.

Langfristig könnte der Park bis zu 900.000 Besucher im Jahr erreichen, hieß es. Zum Vergleich: Deutschlands größter Freizeitpark, der Europapark Rust, hat rund sechs Millionen Besucher pro Jahr.