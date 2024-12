Leipzig - Das ewige Pokal-Duell zwischen RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg geht in eine neue Runde. Im Viertelfinale des DFB-Pokals kommt es im Februar zum nächsten Aufeinandertreffen. Das ergab die Auslosung, die Handball-Star Julian Köster im Deutschen Fußball-Museum vornahm. Der genaue Termin für das siebte Duell steht noch nicht fest.

„Zunächst einmal freuen wir uns sehr, erneut ein Heimspiel zugelost bekommen zu haben. Dass es dann der VfL Wolfsburg wird, ist natürlich eine besondere Geschichte und hat im DFB-Pokal ja schon Tradition. Wir müssen gegen die Wölfe viele Dinge deutlich besser machen als zuletzt, sei es im DFB-Pokal oder in der Bundesliga. Dann kann das Ziel mit unseren Fans im Rücken nur heißen, ins Halbfinale einzuziehen“, sagte RB-Geschäftsführer Sport, Marcel Schäfer.

RB-Vorteile in Pokal-Duellen

Viermal siegten bislang die Leipziger, in der vorigen Saison schieden sie allerdings als Titelverteidiger bereits in Runde zwei durch ein 0:1 in Wolfsburg aus. Der bislang höchste Sieg gelang RB beim 6:1 in der 2. Runde der Saison 2019/2020.

Im Viertelfinale hat RB die Chance zur Revanche für die bislang höchste Bundesliga-Heimniederlage. Am 30. November gewannen die Wölfe unter dem früheren RB-Trainer Ralph Hasenhüttl in der sächsischen Messestadt mit 5:1.