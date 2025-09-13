Die Dortmunder laufen in Heidenheim erstmals in ihren neuen Auswärtstrikots auf. Bei vielen Anhängern der Schwarz-Gelben kommt das Outfit überhaupt nicht gut an.

Heidenheim - Die neuen Auswärtstrikots von Borussia Dortmund sorgen bei vielen Fans des BVB weiter für Unmut. „Das grausamste Trikot der Liga“ stand auf einem Banner, das die mitgereisten Anhänger beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Heidenheim zeigten. „Borussia bleibt schwarz-gelb“ und „Grau bleibt im Leben alle Theorie“ war auf anderen Plakaten zu lesen. Zudem sangen die Fans schon vor dem Anpfiff lautstark „Wir wollen schwarz-gelbe Trikots“.

„Ich glaube, es wird nie so sein, dass ein Trikot bei Borussia Dortmund 100 Prozent Zustimmung finden wird“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem 2:0 (2:0)-Sieg des BVB auf der Ostalb. „Es gibt immer Menschen, die sich etwas Jüngeres, Frisches, Kreatives wünschen. Grundsätzlich wissen wir, welche Farben unsere Stadt und unseren Club vertreten. Ich glaube, dass das auch bei nahezu allen Trikots in der Form auch umgesetzt wird.“

Die Geschmäcker seien eben verschieden, meinte Nationalspieler Maximilian Beier, der das zweite Dortmunder Tor erzielt hatte. Grundsätzlich sei ihm schwarz-gelb auch lieber. Er finde das Trikot aber „in Ordnung“.

Viele negative Reaktionen

Das neue Auswärtstrikot, das der achtmalige deutsche Fußball-Meister unter der Woche präsentiert hatte, feierte in Heidenheim seine Pflichtspiel-Premiere. Es ist überwiegend in einem hellgrauen Ton gehalten, zudem mit schwarzen und neongelben Elementen versehen. Viele BVB-Fans wollen sich offenbar erst gar nicht daran gewöhnen. In Foren und sozialen Medien hatte es in den vergangenen Tagen schon zahlreiche negative Kommentare dazu gegeben.

Auswärts trug der Bundesligist in den vergangenen Jahren fast immer überwiegend schwarz gehaltene Trikots.