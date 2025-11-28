Schauspielerin Jasmin Gassmann geht: Die TV-Kommissarin Lea Gomez hatte ihren letzten Einsatz in der ZDF-Vorabendserie „SOKO Stuttgart“. Nun ist ihre Nachfolgerin bekannt.

Stuttgart - Es gibt eine neue Ermittlerin in der Kultserie „SOKO Stuttgart“: Iman Tekle wird voraussichtlich am 22. Januar das erste Mal in der ZDF-Vorabendserie zu sehen sein, wie die Produktionsfirma Bavaria Fiction mitteilte. Gedreht wird bereits seit April. Die 30-jährige Tekle wird erstmals in der Folge „Ohne Ausweg“ die Kriminalkommissarin Toni Kidane spielen.

„Wir möchten noch nicht so viel über die Rolle der neuen Kommissarin verraten, aber die Fans erwartet eine starke und charismatische Nachfolgerin, die schnell ihren Platz im Team gefunden hat“, werden Produzentin Anna Oeller und die Ausführende Produzentin Nicole C. Buck in der Mitteilung zitiert.

Vorgestellt wurde die neue TV-Ermittlerin nun in einem Beitrag auf den Social-Media-Kanälen des Senders von ihrer Vorgängerin: Jasmin Gassmann hatte am gestrigen Donnerstag ihren letzten Einsatz als Kriminalkommissarin Lea Gomez in Stuttgart.

Die 36-Jährige verlässt nach vier Jahren die Serie den Angaben nach auf eigenen Wunsch, um sich ihrer Tätigkeit als Autorin und Regisseurin zu widmen. „Ich freue mich darauf, wieder mehr zu schreiben. Und darauf, zu sehen, was aus meinen Ideen wird, wenn ich ihnen Platz gebe“, teilte Gassmann mit. „Ich gehe nicht, weil etwas gefehlt hat. Ich gehe, weil etwas Neues entstehen soll.“

Die Krimiserie „SOKO Stuttgart“ läuft donnerstags um 18 Uhr im ZDF, die jeweilige Folge kann auch bereits eine Woche früher im ZDF-Streamingportal abgerufen werden.