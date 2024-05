Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Eigentlich hatte sie als Kind den Traum, Tierärztin zu werden, hat Cornelia Poletto einmal in einem Interview erzählt. Doch leider habe sie „ in der Schule nicht gut aufgepasst“, so dass daraus nichts wurde. Rückblickend sagte die Tochter eines Medizinprofessors aber auch, dass sie es nie bereut habe, Köchin geworden zu sein: „Das Kochen ist meine größte Leidenschaft, und ich würde es auch immer wieder so machen.“ Dabei hat sie auch schon öfter über den harten Berufsalltag gerade zu Beginn ihrer Karriere berichtet – über die enorme Arbeitsbelastung oder den früher sehr rauen Umgangston in der Küche.