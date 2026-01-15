Die Wagner-Brüder sorgen für NBA-Fieber in Berlin. Doch nicht alle können live in der Halle dabei sein – und wer noch ein Ticket will, muss tief in die Tasche greifen.

Berlin - Die Wagner-Brüder Franz und Moritz sind die Hauptattraktion beim ersten NBA-Pflichtspiel in ihrer Heimatstadt Berlin. Moritz Wagner dürfte bei der Partie seiner Orlando Magic gegen die Memphis Grizzlies in der Uber Arena am Donnerstag (20.00 Uhr) auf jeden Fall auf dem Feld stehen, nachdem er zuletzt sein Comeback gefeiert hatte. Der Einsatz von Bruder Franz, der sich im Dezember am Fuß verletzt hatte, ist noch unsicher. Mit Tristan da Silva läuft noch ein dritter deutscher Nationalspieler für Orlando auf. Es ist das erste reguläre NBA-Saisonspiel überhaupt in Deutschland.

Gibt es noch Tickets?

Ja, für Kurzentschlossene gibt es noch vereinzelte Restkarten. Allerdings müssten Fans, die sich bei der NBA registriert haben, viel Geld in die Hand nehmen. Am Mittwochabend kostete das günstigste verfügbare Ticket 410 Euro. In die Halle passen mehr als 14.000 Zuschauer und Zuschauerinnen. Das Interesse an Karten war sehr groß. 450.000 Menschen haben sich nach dpa-Informationen registriert, um ein Ticket für die Spiele in Berlin und London (18. Januar) zu kaufen.

Wo gibt es Public Viewing?

Die Liga zeigt das Spiel auch in der Nähe der Halle in der Uber Eats Music Hall. Allerdings waren alle Tickets dafür am Mittwochabend weg.

Und im TV?

Die Partie wird bei Prime Video gestreamt. Wer das Spiel sehen möchte, braucht ein Prime-Abonnement. Die Übertragung beginnt um 19.30 Uhr. Auch im NBA League Pass, dem Streaming-Portal der Liga, kann das Spiel mit einem Abo verfolgt werden.