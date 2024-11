Das Sandmännchen wird 65 - Ausstellung in Bernburg

Das Sandmännchen hatte seine Fernsehpremiere am 22. November 1959. In Bernburg ist ihm eine Ausstellung gewidmet.

Bernburg - Das Museum Schloss Bernburg widmet dem Sandmännchen zum 65. Geburtstag eine Ausstellung. Ab dem 22. November sind unter dem Titel „Sandmännchens wunderbare Traumwelt“ verschiedene Kulissen, Figuren und Requisiten zu sehen, wie die Bernburger Freizeit GmbH mitteilte.

Die bekannte Fernsehfigur mit Knopfaugen, Bart und der Mütze hatte am 22. November 1959 seine Fernsehpremiere. Die Schau, die in Zusammenarbeit mit dem Sandmännchen-Archiv entstanden ist, wird begleitet von Kinder-Mitmach-Aktionen. Vorab waren Kinder schon zu einem Malwettbewerb aufgerufen und Erwachsene sollten ihre Erinnerungen an das Sandmännchen einsenden. Die Ausstellung ist bis zum 2. Februar 2025 geöffnet.