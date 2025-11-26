Thüringer können sich weiterhin auf frostige Temperaturen und glatte Straßen einstellen. Vor allem im Bergland bleibt es den ganzen Tag über frostig, stellenweise fällt leichter Schnee.

Erfurt - In Thüringen ist noch immer mit Frost und glatten Straßen zu rechnen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann es vor allem im Bergland den ganzen Tag über leichten Dauerfrost geben. Im Osten und Süden des Landes sowie im Bergland sei auch Schneefall mit einem bis drei Zentimetern Neuschnee möglich. Die Temperaturen liegen bei 1 bis 4, im Bergland bei minus 2 bis 1 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es überwiegend trocken, stellenweise kann sich jedoch Nebel bilden. Die Temperaturen sinken auf 0 bis minus 5 Grad, Glätte bleibt weiterhin möglich. Am Donnerstag zeigt sich der Himmel überwiegend bewölkt, es bleibt jedoch weitgehend trocken. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 1 und 4 Grad, im Bergland zwischen minus 3 und 0 Grad.