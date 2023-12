Erfurt - Zum ersten Adventswochenende erwartet die Menschen in Thüringen Dauerfrost und vereinzelt Neuschnee. Am Samstag herrschen bis in den Vormittag Temperaturen zwischen minus drei und minus acht Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Tagsüber gibt es bei maximal minus ein Grad weiter Dauerfrost. Streckenweise besteht Glättegefahr durch überfrierende Nässe und leichten Schneefall. Am Abend kann im Südharz, Eichsfeld und im Thüringer Wald bis zu drei Zentimeter Neuschnee fallen. Nachts bewegen sich die Temperaturen zwischen minus vier und minus neun Grad. Dabei kann es weitere Schneeschauer geben.

Am Adventssonntag bleibt es bis Mittags bedeckt und es kann schneien. Höchstens null Grad gibt es dazu. In der Nacht zum Montag sinken die Temperaturen dann auf bis zu minus acht Grad.