Hamburg - US-Sänger David Hasselhoff (70, „Looking For Freedom“) hat krankheitsbedingt seine geplante Tour im Frühjahr durch zehn Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz abgesagt. „Leider bin ich an einer ernstzunehmenden Augeninfektion erkrankt“, hieß es in einem Statement Hasselhoffs am Mittwoch. „Schweren Herzens muss ich die Tournee absagen.“

Die „Party your Hasselhoff“-Tour sollte vom 15. März bis 1. April nach Regensburg, Berlin, Hannover, Düsseldorf, Hamburg und München, in Österreich nach Schladming, Wien und Graz sowie in der Schweiz nach Zürich führen.