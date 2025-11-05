weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  3. Europa League: Defekt am Flieger: Freiburg mit Verspätung in Nizza

Das hatte sich der SC Freiburg anders vorgestellt. Die Abreise nach Frankreich verzögert sich.

Von dpa 05.11.2025, 18:06
Julian Schuster und seine Freiburger konnten nicht wie geplant aus Lahr abfliegen.
Julian Schuster und seine Freiburger konnten nicht wie geplant aus Lahr abfliegen. Harry Langer/dpa

Lahr/Nizza - Der Europa-League-Trip des SC Freiburg nach Nizza hat mit Komplikationen begonnen. Wegen technischer Probleme am Flugzeug konnte sich der badische Fußball-Bundesligist nicht wie geplant von Lahr aus auf den Weg nach Frankreich machen und musste Verspätungen in Kauf nehmen. Das teilte ein Sprecher des Clubs mit. 

Am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) tritt die Mannschaft von Trainer Julian Schuster bei OGC Nizza an. Das Abschlusstraining hatten die Breisgauer noch vor der Abreise in Freiburg angesetzt.