Nach acht Jahren bekommt der Dehoga in Sachsen einen neuen Präsidenten. Gewählt wurde ein Dresdner Gastronom.

Chemnitz - Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Sachsen hat eine neue Spitze. Jens Dzurny wurde laut einer Mitteilung bei der Delegiertenversammlung des Verbandes in Chemnitz zum Präsidenten gewählt. Der Gastronom ist seit sieben Jahren Geschäftsführer des Restaurants Aposto in der Dresdner Altstadt. Er will sich den Angaben nach weiter für steuerliche Entlastungen einsetzen, vor allem für die Herabsenkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent für Speisen.

Dzurnys Vorgänger Axel Hüpkes führte den Verband acht Jahre lang. Er trat nach zwei Amtsperioden nicht wieder zur Wahl an und verabschiedete sich in den Ruhestand.