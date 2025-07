Wurster Nordseeküste - An der Wurster Nordseeküste beginnt das Deichbrand-Festival – mit vier Bühnen, vollen Campingplätzen und ausverkauften Konzerten. „Wir wollen auch das Deichbrand 2025 wieder zum besten Festival mit den besten Fans machen“, kündigten die Veranstalter an.

Knapp 120 Künstler und Bands werden bis Sonntag auf dem Flugplatz Nordholz auftreten. Angekündigt sind unter anderem die Band K.I.Z., DJ Timmy Trumpet, Deichkind und die Deutsch-Rapper Kontra K, Finch und Ski Aggu.

Auftritt sorgt bundesweit für Kritik

Am meisten Aufsehen verursacht jedoch der geplante Auftritt des US-amerikanischen Rappers Macklemore, der am Sonntag als Headliner auf der Bühne steht. Im vergangenen Jahr veröffentlichte er den propalästinensischen Song „Hind's Hall“, dieses Jahr das Lied „Fucked up“. In den Liedern wirft der Rapper Israel Genozid vor, verschweigt den Terror der Hamas und stellt in einem dazugehörigen Video Bilder von einem Jungen aus dem Warschauer Ghetto und einem aus dem Gazastreifen gegenüber.

Das angekündigte Konzert des Musikers sorgt im Vorfeld bundesweit für Diskussionen und Kritik. Der Zentralrat der Juden wirft dem US-Rapper Antisemitismus vor und warnt vor einem Besuch des Festivals. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hält es für „unerträglich“, dass dem Rapper eine Bühne geboten werde.

Die Organisatoren des Festivals reagierten mit Schulungen, einem Konzept gegen Antisemitismus und einem Statement gegen jede Form von Gewalt. Außerdem soll eine Expertengruppe den Auftritt von Macklemore begleiten.

Deichbrand-Festival feiert Jubiläum

Das Festival feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Rund 500 Besucherinnen und Besucher kamen nach Angaben des Festivals 2005, fünf Jahre später schon mehr als 10.000 Menschen. Inzwischen zählt Deichbrand mit rund 60.000 Fans täglich zu den größten Festivals in Norddeutschland.