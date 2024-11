In diesem Jahr hat der Brand eines Riesenrads das Highfield-Festival bei Leipzig überschattet. Nächstes Jahr soll wieder die Musik ganz im Vordergrund stehen.

Das Line-up für das Highfield 2025 nimmt Gestalt an. (Archivbild)

Großpösna - Das Line-up für das Highfield-Festival 2025 nimmt Gestalt an. Neben den bereits als Headlinern feststehenden K.I.Z. haben jetzt auch Deichkind, Clueso und Kontra K Auftritte angekündigt. Außerdem werden unter anderem Nina Chuba, Madsen und Von Wegen Lisbeth am Störmthaler See bei Leipzig erwartet, wie die Veranstalter mitteilten.

Das Highfield wird nächstes Jahr vom 15. bis 17. August veranstaltet. In diesem Jahr war das Festival vom Brand eines Riesenrades überschattet worden. 16 Menschen waren mit zum Teil schweren Brandverletzungen in Krankenhäusern behandelt worden.