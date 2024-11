Unter der Marke Talabat liefert Delivery Hero in den Vereinigten Arabischen Emiraten, im Nahen Osten und in Nordafrika Essen und Alltagsgegenstände aus. (Archivbild)

Berlin - Der Essen-Lieferdienst Delivery Hero strebt bei dem in diesem Jahr geplanten Börsengang seiner stark wachsenden Nahost-Tochter Talabat eine erstmalige Platzierung von 15 Prozent an. Ziel sei es, dass sämtliche Papiere Mitte Dezember an der Börse in Dubai zugelassen werden, teilte das im MDax notierte Unternehmen in Berlin mit. Delivery Hero könne den Umfang des Angebots vorbehaltlich erforderlicher Genehmigungen seitens der Wertpapieraufsichtsbehörde der Vereinigten Arabischen Emirate noch anpassen.

Unter der Marke Talabat liefert Delivery Hero in den Vereinigten Arabischen Emiraten, im Nahen Osten und in Nordafrika Essen und Alltagsgegenstände aus. Talabat verbucht dort ein starkes Wachstum. Nach Unternehmensangaben verzeichnete das Geschäft im vergangenen Jahr einen Bruttowarenwert (GMV) von mehr als fünf Milliarden Euro. Im ersten Halbjahr 2024 legte dieser Wert um mehr als ein Fünftel zu. Vom Bruttowarenwert blieben mehr als sechs Prozent als um Sondereffekte bereinigtes operatives Ergebnis hängen.

Der dem öffentlichen Angebot und der Börsennotierung zugrundeliegende Wertpapierprospekt sei am Donnerstag genehmigt worden und werde am Montag auf der Internetseite von Talabat veröffentlicht, hieß es weiter. Delivery Hero würde den Angaben zufolge eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen behalten. Den Erlös aus dem Börsengang wollen die Berliner „für allgemeine Unternehmenszwecke und die Optimierung der Kapitalstruktur“ verwenden.