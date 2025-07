Für das heimische Stadion in Düsternort ist der erwartete Fanandrang zu groß. Deshalb zieht der Oberligist aus Delmenhorst nach Oldenburg um. Der SV Hemelingen spielt in Verden.

Delmenhorst - Oberligist Atlas Delmenhorst zieht für sein Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach um. Wie der Club mitteilte, wird die Partie gegen den Bundesligisten im Marschweg-Stadion im niedersächsischen Oldenburg ausgetragen. Anpfiff am 17. August ist um 15.30 Uhr.

Auch der SV Hemelingen weicht für das Spiel gegen den VfL Wolfsburg in ein anderes Stadion aus. Diese Partie beginnt am 16. August um 15.30 Uhr im Stadion am Berliner Ring in Verden.

„Der zu erwartende Fanandrang für dieses Spiel aus Delmenhorst, der Region und aus Mönchengladbach erfordert eine höhere Kapazität“, hieß es auf der Atlas-Homepage. Die Stadt Delmenhorst habe alles unternommen, um das Spiel im Stadion in Düsternort stattfinden zu lassen, doch „der Aufwand in Delmenhorst ist für den im Ehrenamt geführten SV Atlas mit seinen Ressourcen nicht darstellbar“.

Schon 1981 spielte Atlas gegen die Borussia

Die Spielstätte in Delmenhorst ist aktuell für 6.000 Zuschauer zugelassen. In Oldenburg können bis zu 15.200 Fans das Spiel verfolgen. Informationen zum Kartenvorverkauf sollen zeitnah folgen.

Ein Aufeinandertreffen zwischen Delmenhorst und Mönchengladbach gab es im DFB-Pokal bereits einmal: Am 31. Januar 1981 setzte sich die Borussia im Achtelfinale am Bökelberg mit 6:1 durch.