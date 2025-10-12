Seit 100 Jahren ist das Baden in der Spree tabu. Trotzdem wagen sich Aktivisten ins 13 Grad kalte Wasser – und fordern mehr Möglichkeiten zum Flussbaden.

Dutzende wagten sich bei herbstlichen Temperaturen in den Spreekanal, um gegen das Badeverbot in der Spree zu demonstrieren.

Berlin - Dutzende Menschen haben in Berlin gegen das Badeverbot in der Spree demonstriert - und das auch schwimmend. Bei grauem Himmel, teils Regen und gerade mal 13 Grad Wassertemperatur schwammen sie im Spreekanal am Humboldt-Forum. Als Motto hatten der gemeinnützige Verein Flussbad Berlin „Kalt baden und für die Sache brennen“ ausgegeben.

In der Berliner Innenstadt darf schon seit 100 Jahren nicht mehr in der Spree gebadet werden. Erst Mitte August wurde gegen das Verbot demonstriert - damals bei deutlich besserem Wetter und entsprechend höherer Beteiligung.

Die zuständige Senatsverwaltung für Verkehr und Umwelt ist hinsichtlich einer Aufhebung des Verbots skeptisch. Sie weist darauf hin, dass Spreekanal und Spree Bundesschifffahrtsstraßen für den Schiffsverkehr seien und es auch offene Fragen zur Wasserqualität gebe.