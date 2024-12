Die AfD ist gegen die Zuwanderung von Geflüchteten. In Cottbus schließen sich etliche Menschen dieser Meinung an.

Demo gegen Migrationspolitik in Cottbus

Cottbus - Mehrere Hundert Menschen haben am Abend in Cottbus gegen die deutsche Migrationspolitik demonstriert. Zu der Kundgebung aufgerufen hatte der örtliche AfD-Landtagsabgeordnete Jean-Pascal Hohm. Er forderte, die „Masseneinwanderung“ zu stoppen und die Grenzen besser zu sichern. Illegal eingereiste oder straffällig gewordene Ausländer müssten konsequent abgeschoben werden. Brandenburgs AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Bernd ergriff ebenfalls das Wort und wetterte knapp zwei Monate vor der Bundestagswahl gegen die Politik der „Altparteien“. In der Nähe des Versammlungsortes demonstrierten einige Dutzend Menschen gegen die AfD.