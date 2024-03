Göttingen - In Göttingen haben nach Polizeiangaben rund 1600 Menschen am Samstag gegen Rechtsextremismus demonstriert. Das „Bündnis gegen Rechts“ hatte zu der Veranstaltung aufgerufen. Bis auf kleine Ordnungswidrigkeiten sei alles ruhig verlaufen, sagte ein Polizeisprecher. Ursprünglich waren 3000 Teilnehmer angemeldet worden. Im Januar waren 12.000 Demonstranten in Göttingen dabei gewesen. Auch in kleineren niedersächsischen Städten gingen Menschen am Samstag gegen Rechts auf die Straße.