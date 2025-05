Phantasievoller Protest am 1. Mai: Menschen in Fantasiekostümen laufen durch den sonst beschaulichen Stadtteil Grunewald, eine Rakete startet zum Mars. Sie hat drei Insassen.

Manche Demonstranten haben sich in fantasievolle Kostüme gehüllt.

Berlin - Unter dem Motto „Milei, Musk und Merz zum Mars“ haben in Berliner Stadtteil Grunewald zahlreiche Menschen für eine Umverteilung von oben nach unten demonstriert. Ein Teil von ihnen zog in einem Demonstrationszug vom S-Bahnhof Grunewald durch Villenviertel zum Johannaplatz. Ein anderer Teil fuhr auf Fahrrädern zu dem Platz, wo eine von mehreren Kundgebungen mit Musik stattfand.

Die Polizei sprach von 1.700 Teilnehmern, die Veranstalter von mehreren Tausend. Nach Angaben beider Seiten verlief die bunte Aktion zum Mai-Feiertag störungsfrei.

Verkleidet als Astronauten oder Außerirdische

Die sogenannte Satire-Demo zieht seit einigen Jahren am 1. Mai durch den Stadtteil Grunewald, wo sehr viele gut situierte Berlinerinnen und Berliner leben. In diesem Jahr hatten sich etliche Teilnehmer fantasievoll als Astronauten oder Außerirdische verkleidet.

Bei der Kundgebung schickten sie Argentiniens Präsidenten Javier Milei, der dem Land ein radikales Sparprogramm verordnet hat, das vor allem Arme trifft, US-Milliardär Elon Musk und den voraussichtlichen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) symbolisch zum Mars. Sie hatten dazu extra eine Rakete gebastelt, auf der der Name der Demo stand: My Ass (mein Hintern). Bekannt war die Demo in den vergangenen Jahren auch als „My Gruni“.